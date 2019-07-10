İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Yahya Kemal Mahallesi'nde nisan ayında faciadan dönülen istinat duvarı çökmesinin ardından bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.

Yahya Kemal Mahallesi'nde Akıncı Sokak üzerinde inşaat alanındaki kazı çalışmaları sonucunda önce istinat duvarı ardından da bir bina çökmüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda büyük panik yaşanmıştı. Olayın ardından yetkililerin incelemesi sonucunda çökmek üzere olan bir bina da iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılmıştı. Faciadan dönülen olayın ardından alan üzerindeki hasar gören 24 bin hakkında da yıkım kararı verilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Kağıthane'de istinat duvarının çökmesinin ardından saha incelemesi yaptıklarını belirterek, 42 bin metrekarelik alanda 176 binanın bulunduğu bölgeyi kentsel dönüşüm projesi olarak belirlediklerini açıklamıştı.