Facia bağıra bağıra geldi

Bolu’daki yangın faciasının ardından ihmaller zinciri ortada. En başta otelin bir tarafının uçurum olması yani yanlış yere inşa edilmiş olması, sonra yangın merdiveninin dışarda olmaması, merdivene ulaşımın çok zor olması, bir yangın alarmının ve yangın söndürücünün olmaması, 5 otelin bulunduğu koskoca bir kayak merkezinde itfaiye birimi olmaması, en yakın itfaiyenin 1 saat uzakta olması...

Saymakla bitmiyor bu ihmaller listesi... Uzmanlara soruyoruz elbette ‘ne olsaydı 78 vatandaşımızı yitirmezdik’ diye. Bu soruyu eski İBB Meclis üyesi, aynı zamanda da A sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Dr. Suat Sarı şöyle yanıtlıyor:

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* Bu kapasitedeki otellerde çift yangın merdiveni olmalı

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* Tüm otel ve koridorlar ile mutfaklar; Yangın su söndürmeli alarm sensörleri ile teçhiz edilmeli.

* Otelin afet birimi olmalı. Periyodik yangın eğitimi almalı ve tatbikat yapmalı.

* Oteller bölgesinde tam teçhizatlı bir itfaiye birimi kurulmalı. Bir saat 20 dk uzaktaki itfaiye gelene kadar ölü sayısı yükseldi.

* Otelin önü itfaiye müdahale kolaylığı için özel araç parkları ile dolmamalı.

* Bakanlık iskan ve ruhsat verirken uluslararası yangın güvenliği denetimlerini yapmalı.

* Mutfak bacaları kurum birikme riskine karşı 6 ayda bir temizlenmeli.

* Dış yüzey kaplaması ahşap, çatı kaplaması yanıcı madde ile yapılmamalı.

* Almanya, İsviçre ve Fransa'da kayak merkezleri yangın güvenliği kontrolü her yıl yapılır. Sigorta kuruluşları bu kontrollerin yapılmadığı otelleri sigorta etmez. Bu oteli kim nasıl sigorta etti?

* Bu konuda belediyelerde ve bakanlıkta ne kadar yangın teknisyeni- yangın mühendisi- iş güvenliği uzmanı var?

* Sprinkler söndürücüsü olmayan tüm kayak otelleri acilen kapatılmalıdır.

* Sprinkler sistemi yangınları yüzde 94 oranında önlemektedir.