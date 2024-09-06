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        Haberler Gündem Güncel Fabrikada kadın cinayeti | Son dakika haberleri

        Fabrikada kadın cinayeti

        Kayseri'de bir kadın, çalıştığı fabrikanın bahçesinde av tüfeğiyle öldürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:24 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:24
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        Kayseri'de Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de H.G, çalıştığı fabrikanın bahçesinde M.B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, kadına av tüfeğiyle ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekipler, H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        #kayseri
        #kadın cinayeti
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