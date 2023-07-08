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        F1 Büyük Britanya Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Verstappen'in

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 19:59
        Pole pozisyonu yine Verstappen'de
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        Verstappen, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 26.720 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

        Hollandalı sürücünün 0.241 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) 2'nciliği, pisti liderden 0.372 saniye yavaş turlayan Oscar Piastri (McLaren) de 3'üncülüğü elde etti.

        52 turluk yarış, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

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