"Beni boğmaya çalıştı!"

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DC evreninde 'Flash' karakterini canlandıran ABD'li oyuncu ve şarkıcı Ezra Miller, yeni suçlamalarda gündemde.

Daha önce taciz iddialarının yanı sıra üç çocuğuyla birlikte bir kadını güvenli olmayan bir ortamda tuttuğu ileri sürülen Miller, bu sefer bir kadının boğazını sıkmakla suçlanıyor.

"BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI!"

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 2020 yılında gerçekleşen saldırı anının kamera görüntüleri yayınlandı. Variety'e konuşan kadın, kavga etmekle ilgili şaka yaptıklarını ve bir anda Miller'ın üstüne atlayıp kendisini boğmaya çalıştığını söyledi.

Oyuncunun videoda "Kavga mı etmek istiyorsun? İstediğin bu mu?" dediği duyuldu. Etraftaki insanların müdahalesiyle sakinleştirilen Ezra Miller'ın İzlanda'daki mekanlarda sık sık vakit geçirdiği biliniyor.

29 yaşındaki oyuncu hakkında konuşan İzlandalı bir bar çalışanı, "Ezra ile ilgili hep bir şeyler vardı." dedi.

BİR BAŞKA SUÇLAMA DAHA

Bu olayların ardından Miller hakkında bir başka suçlama daha gündeme geldi. Berlin'de bir kadının evine gelen Ezra Miller, evi terk etmeyi reddetti ve kadın polisi aramak zorunda kaldı.

EVİNDEN GİTMESİ İÇİN POLİSİ ARADI

Nadia adındaki kadınla iki senedir konuşan ve çoğunlukla mesaj yoluyla iletişim kuran oyuncu, bir gece arkadaşını Berlin'deki dairesinde ziyaret etti. Sigara içmek isteyen Miller'ı uyaran kadın, oyuncunun sert tepkisiyle karşılaştığını belirtti. Kadın, sonunda polisi arayacağını söyleyerek oyuncuyu evini terk etmeye ikna ettiğini belirtti.