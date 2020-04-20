Ezogelin çorbası adını güzelliği ile meşhur ezogelin den almıştır. Türk mutfağının vazgeçilmez çorbaları arasına adını yazdırmış ve besin değeri çok yüksek olan başlangıç yemeğidir.

Ezogelin çorbası Malzemeleri

Ezogelin Çorbası Hazırlanışı