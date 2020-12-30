Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlendi. Ezo Sunal, hamile olduğunu duyurdu.

EZO SUNAL KİMDİR?

Ezo Sunal, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden oyuncu Kemel Sunal'ın kızı, Ali Sunal'ın kızkardeşidir. Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Orff-Schulwerk Eğitimi tamamladıktan sonra 2007 yılında babasının izinden giderek Tutsak dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Bir dönem editörlük deneyimi de yaşayan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler verdi. Güldüy Güldüy Show çocuk programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında müzisyen Ömer Öztüyen ile sessiz sedasız evlendi.