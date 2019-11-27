Kısa bir süre önce yayınlamış olduğu 'Yaz Bitmeden' şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken ve sahnedeki duruşunun yanı sıra geniş sahne repertuvarı ile sektördeki yerini her geçen gün sağlamlaştıran Ezgi, solo çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Sezen Aksu'nun yıllanmış değerlerinden birisini coverlamaya hazırlanan Ezgi, şarkının hakkını tam anlamıyla vermek üzere gece gündüz çalışıyor.

Bambaşka bir tarzla karşımıza çıkacak olan Ezgi, Sezen Aksu, şarkısının adını henüz paylaşmadı ama geçtiğimiz günlerde konuk olduğu radyo programında ocak ayının ilk günlerinde sevenleriyle buluşturacağını dile getirdi.

Küçük yaşlardan beri müzik ile iç içe olan ve Türkiye'nin en önemli kurumlarında piyano öğretmenliği yapan Ezgi, Sezen Aksu şarkısını yorumlayacak olmanın büyük heyecanını ve gururunu yaşıyor.Ezgi yeni şarkı çalışmalarının yanı sıra yoğun konser takvimiyle de dikkat çekiyor.