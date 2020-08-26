"KENDİ İÇİMDE YAŞADIM"

Sonra 'Ben beklemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık. Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler.