2018 yılında dünyaevine giren Ezgi Sertel-Ozan Çobanoğlu çifti, ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i yaklaşık yedi ay önce kucaklarına aldı.
AİLE POZU
38 yaşındaki sunucu, eşi ve ikiz bebekleri ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sertel'in aile pozu kısa sürede 23 binden fazla beğeni ve "Maşallah" yorumları aldı.
"2 KEZ DÜŞÜK YAPTIM"
Öte yandan sunucu, geçtiğimiz aylarda hamileliğiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:
Geçen sene 2 kez düşük yaptım. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor '5-6 ay ara verin' dedi. Ben sandım ki; evleneceğim, isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş.
"KENDİ İÇİMDE YAŞADIM"
Sonra 'Ben beklemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık. Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler.
"REKLAM ARASINDA DÜŞÜK YAPTIM"
İkincisinde reklam arasında düşük yaptım. Yayına giremedim, sonra girdim, kapanışı yaptım ve hastaneye kaldırıldım. O zaman bebek 7 haftalıktı. Çok acı bir şey.
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