İnsanlar hep doğallıktan bahsediyor ama filtresiz de gezmemizi istemiyorlar galiba! Hamile fotoğrafıma inceltmem mi gerekiyor onu da bilemedim. Hamilelik dönemimde de bu tarz kötü yorumlara maruz kaldım.

Son iki ay yatarak geçirdiğim için hiç hamilelik fotoğrafım yoktu. Ben de çekilmek istedim, hazırladılar beni birkaç poz çektiler, onları da paylaşmak istedim. O fotoğraflardan sonra ‘burnu büyümüş’ dediler. Bu tarz kötü yorumlar hep geldi. İnsanlar bu kadar mı kötü oldu?