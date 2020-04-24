"ÇOCUKLARIMIN İLK BAYRAMI"

Bu sene çocuklarımın ilk 23 Nisan bayramı. Tabi şu an hiçbir şey anlamasalar da her yıl coşkuyla kutlayacaklar.

Mustafa Kemal Atatürk'ü her daim minnetle anacakları güzel bir bayram günü olacak. 100. yılında tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.