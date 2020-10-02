Ezgi Şenler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazinseverler tarafından merak konusu oldu. Çatı Katı Aşk dizisinde Ayşen'i canlandıran Ezgi Şenler'in diziden ayrıldığı iddia edildi. İşte, Ezgi Şenler ile ilgili detaylar haberimizde...
EZGİ ŞENLER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
28 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da doğan güzel oyuncu hayatının büyük bir bölümünü başkentte geçirmiştir. Aslen Ankaralı olan Ezgi Şenler yaş olarak şu anda 27 yaşındadır. Ezgi Şenler boy-kilo olarak ise 1.68 metre ve 55 kilodur. Ezgi Şenler’in burcu ise kovadır.
9 yaşındayken baleye merak saran Ezgi Şenler Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi Bölümü’nde iki yıl eğitim aldı. Bu eğitimin ardından 11 yaşındayken Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konsevatuvarı Klasik Bale Bölümü’ne devam etti. Dans tutkusunu mesleğe dönüştümek isteyen Ezgi Şenler üniversite eğitimini de bu yöne çevirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.
Konsevatuvar eğitiminin sonrasında oyunculuk yapmak isteyen Ezgi Şenler ilk deneyimini Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği Aslı karakteriyle yaşadı. 18 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan Bodrum Masalı dizisinin başrollerini Timuçin Esen, Şevval Sam ve Murat Aygen paylaştı. Ezgi Şenler’e oyunculuk deneyiminde usta isimlerin yanı sıra Alperen Durmaz, Dİlan Deniz Çiçek ve Hilmi Cem İntepe gibi genç oyuncular da eşlik etti.
Ezgi Şenler dizileri arasında Bodrum Masalı’nın yanında Canevim ve Nefes Nefese yer aldı. 2018 yılında Ezgi Şenler Nefes Nefes dizisinde Mercan rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise Ezgi Şenler, Müjgan Haksever karakteriyle seyirci karşısına çıktı.
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