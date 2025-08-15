Habertürk
        Ezgi Şenler, çocukluk aşkıyla evleniyor - Magazin haberleri

        Ezgi Şenler, çocukluk aşkıyla evleniyor

        Çocukluk aşkıyla evlenmeye hazırlanan oyuncu Ezgi Şenler, kız arkadaşlarına bir veda partisi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 16:48 Güncelleme: 15.08.2025 - 16:49
        Ünlü oyuncu çocukluk aşkıyla evleniyor
        Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile 29 Ağustos'ta nikâh masasına oturacak. Ankara'da bir mekânı kapatan Ezgi Şenler, kız arkadaşlarına, bekarlığa veda partisi verdi.

        32 yaşındaki Ezgi Şenler, duygularını; "Bekarlığa veda edebiliriz ama dostlarımıza asla" şeklinde dile getirirken göz yaşlarını tutamadı.

        Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ezgi Şenler, kariyerine başladığı 2016'dan bu yana; 15 sinema ve TV dizisinde rol aldı.

        #Ezgi Şenler
        #bekarlığa veda
        #ankara

