Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2022 Survivor yedek yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kimdir, sevgilisi var mı?

Survivor 2022de heyecan sürüyor. Programın yedek yarışmacıları arasında geçtiğimiz yıllarda yarışan Ezgi Hocaoğlu da bulunuyor. Bu noktada, Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, ne iş yapıyor ve nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte, Survivor Ezgi'nin hayatı hakkında detaylar...

SURVIVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Milli Cimnastikçi olan Ezgi Hocaoğlu, 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı.

Survivor Ezgi, 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.