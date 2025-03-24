Eyyübiler Kurucusu, Tarihi, Özellikleri ve Hükümdarları: Eyyübiler Devleti Kim Tarafından Yıkılmıştır?

Eyyübiler Kurucusu, Tarihi, Özellikleri ve Hükümdarları: Eyyübiler Devleti Kim Tarafından Yıkılmıştır?

Tarihe adını yazdırmış birçok devlet vardır ve Eyyübiler de bunlardan biridir. Yönetim anlayışları, sınırları ve hükümdarları ile tarih sahnesine adını yazdırmıştır. Bu nedenle günümüzde bile birçok kişi, bu devletin hakkındaki bilgileri araştırmaya devam eder. Peki bu devlet ile ilgili detaylar ne? Yazının devamında bunları okuyabilirsiniz…

EYYUBİLER TARİHİ

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Eyyübiler tarihi ile günümüzde hala konuştuğumuz bir devlettir. 1174 yılında Selahaddin Eyyûbi tarafından kurulmuştur. Özellikle Haçlı Seferleri'ne karşı Müslüman dünyasını birleştirmeleriyle dikkat çekerler. Kudüs'ün 1187'de geri alınması ile Haçlılara büyük bir darbe vurulmuştur. Yine de Eyyübi devletinin güç kaybetmesiyle birlikte Memlûkler tarafından ele geçirilmeleri sonları olmuştur.

EYYUBİLER ÖZELLİKLERİ

Eyyübiler özellikleri birçok kişi tarafından yoğun olarak merak edilir. Bunları aşağıda bulabilirsiniz;

• Kudüs'ü 1187'de Haçlılar'dan geri almışlardır.

• İslam birliğini sağlamak için çeşitli ülkelerde fetihler yapmışlardır.

• Türk, Arap ve Kürt unsurlarından oluşan bir devlet yapısına sahiptiler.

• Memlûk askerî sistemi kullanılmış, özellikle Türk ve Çerkes kökenli askerler yönetimde etkili olmuştur.

• Sanat ve mimariye büyük katkılar sağlamışlardır. Ayrıca pek çok cami, medrese ve kütüphane taraflarınca inşaa edilmiştir.

• Haçlılar'a karşı verdiği mücadeleler ile özellikle dünya tarafından tanınmışlardır.

• Eyyübiler kurucusu Selahaddin Eyyübi’dir. Bu kişi, özellikle Kudüs fethiyle büyük bir kahraman olarak bilinir.

• Eyyübiler sınırları devletin en güçlü zamanında Mısır, Suriye, Hicaz, Yemen, Irak'ın bir kısmıdır. Genel olarak Anadolu’nun güneyini kapsayan bir coğrafyaları olmuştur.

• Eyyûbiler, Haçlılara karşı verdikleri mücadeleler, İslam dünyasındaki birlik çabaları ve sanat-mimariye olan katkıları ile tarihte önemli bir yere sahiptir.

• Ordularında Memlük sistemini benimsemişlerdir.

• Onların döneminde birçok medrese, cami ve hastane inşaa edilmiştir. • Haçlılar’da yaptıkları savaşta Eyyübiler’in süvari birlikleri özellikle rol oynamıştır. • Yönetimlerinde Türk, Arap, Kürt kökenli idarecilerin görev aldığı bilinenler arasındadır. • Orduda kölemen askerleri önemli pozisyonlara getirdikleri bilinen yaygın bir bilgidir. • Eyaletlere valiler bakmıştır. • Devlet yönetimi ise sultana ait olmuştur. EYYUBİLER HÜKÜMDARLARI KİM? Eyyübiler hükümdarları da kullanıcılar tarafından internet üzerinde yoğun olarak araştırılmıştır. Bu devlete ait hükümdarlar şunlardır; • Selahaddin Eyyûbi (1174-1193) • El-Melikü'l-Âdil (1193-1218) • El-Melikü'l-Kâmil (1218-1238) • El-Melikü's-Sâlih Necmeddin (1238-1249) • El-Melikü'l-Muzaffer Turanşah (1249-1250) EYYUBİLER NE ZAMAN KURULDU? Peki Eyyübiler ne zaman kuruldu? Eyyûbiler Devleti, 1174 yılında Selahaddin Eyyûbi önderliğinde kurulan bir devlettir. En parlak dönemi de yine Selahaddin Eyyûbi zamanında olmuştur. Eyyübiler, özellikle Haçlılar'a karşı kazanılan zaferlerle öne çıkmıştır. Günümüzde de birçok kaynakta bu zaferler ile isimleri anılır. EYYUBİLER NEREDE KURULDU? Cevabı merak edilen bir diğer soru da “Eyyübiler nerede kuruldu?” şeklindedir. Suriye, Mısır ve Irak’ı kapsayan bir coğrafi bölgede kuruldukları bilinir. Merkez başlangıçta Mısır’dır. Ancak daha sonra Kudüs ve Suriye topraklarına yayılmıştır. EYYUBİLER KİM TARAFINDAN YIKILMIŞTIR? Peki Eyyübiler kim tarafından yıkılmıştır? Eyyûbiler Devleti, 1250 yılında Memlûkler tarafından yıkılmıştır. Devletin son hükümdarı Turanşah, Memlûkler tarafından devrilmiştir. Sonrasında ise Mısır'da Memlûk Sultanlığı kurulmuştur. Bu yıkılış, Eyyûbiler'in Orta Doğu'daki etkisinin son bulmasına neden olmuştur. Ancak hanedanın bazı kolları Suriye ve Irak'ta bir süre daha varlığını sürdürmüştür.

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