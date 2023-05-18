Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, D-100 Karayolu'ndaki emniyet şeridinde yürüyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil kaza yerinde durmayarak kaçarken, polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 18.05.2023 - 01:41 | Güncelleme: ABONE OL
Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Eyüpsultan, D-100 Karayolu'nda emniyet şeridinde yürüyen R.Ö'ye seyir halindeki otomobil çarptı. R.Ö. çarpmanın etkisiyle yola savrularak hayatını kaybederken, otomobil durmayarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; kaza, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Edirnekapı metrobüs mevkiinde emniyet şeridinde yürüyen R.Ö'ye seyir halindeki bir otomobil çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZA YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrulurken, otomobil durmayarak yoluna devam etti. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YAYA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından R.Ö'nün cansız bedeni ambulans ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Askeri kamuflaj giyerek Iraklıları gasbeden 4 zanlı tutuklandı
Askeri kamuflaj giyerek Iraklıları gasbeden 4 zanlı tutuklandı
Bazı fakültelere ilişkin kuruluş ve isim değişikliği kararları
Bazı fakültelere ilişkin kuruluş ve isim değişikliği kararları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.