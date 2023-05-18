Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı

DHA

Eyüpsultan, D-100 Karayolu'nda emniyet şeridinde yürüyen R.Ö'ye seyir halindeki otomobil çarptı. R.Ö. çarpmanın etkisiyle yola savrularak hayatını kaybederken, otomobil durmayarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı. DHA'nın haberine göre; kaza, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Edirnekapı metrobüs mevkiinde emniyet şeridinde yürüyen R.Ö'ye seyir halindeki bir otomobil çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZA YERİNDEN KAÇTI Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrulurken, otomobil durmayarak yoluna devam etti. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YAYA HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından R.Ö'nün cansız bedeni ambulans ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.