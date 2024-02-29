Eyüpsultan'da korkutan yangın

Eyüpsultan'da bir binanın giriş katındaki iş yerinde başladıktan sonra 2 binanın dış cephesini saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YANGIN KAHVEHANEDE BAŞLADI

Esentepe Mahallesi Şair Şirızat Sokak'taki binanın girişinde bulunan kahvehanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; emniyet ekipleri sokağı giriş çıkışlara kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.