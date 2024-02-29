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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eyüpsultan'da korkutan yangın

        Eyüpsultan'da iş yerinde çıkan yangın 2 binaya sıçradı

        İstanbul Eyüpsultan'da binanın giriş katında bulunan iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 binanın dış cephesine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 05:52 Güncelleme: 29.02.2024 - 05:52
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        Eyüpsultan'da korkutan yangın
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        Eyüpsultan'da bir binanın giriş katındaki iş yerinde başladıktan sonra 2 binanın dış cephesini saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        YANGIN KAHVEHANEDE BAŞLADI

        Esentepe Mahallesi Şair Şirızat Sokak'taki binanın girişinde bulunan kahvehanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; emniyet ekipleri sokağı giriş çıkışlara kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        HASAR MEYDANA GELDİ

        Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının başladığı kahvehane ile 2 binanın dış cephesinde ve 2 motosiklette hasar oluştu.

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        #Eyüpsultan
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