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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Eyüpspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Eyüpspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.09.2024 - 18:19 Güncelleme: 01.09.2024 - 19:17
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        STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

        HAKEM: Atilla Karaoğlan

        SAAT: 19.15

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, ligin yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor'a konuk oluyor.

        Eyüpspor: Berke, Tayfur, Claro, Robin, Umut, Melih, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam

        Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Lundstram Cihan, Orsic, Draguş, Enis Destan

        * Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic’in yerine Lundstram ilk 11’e dahil edildi.

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        Ligde yenilgisi bulunmayan takımlardan Eyüpspor, 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, Bodrum FK'yi 4-1, Sivasspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek 7 puan topladı.

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        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında hafta içi İsviçre temsilcisi St. Gallen'e penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor ise şu ana kadar ligde 1 maç oynadı.

        Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavili ekip, 2. haftayı bay geçti. Trabzon ekibinin 3. haftadaki Kayserispor müsabakası ise Avrupa'da oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri tarihe ertelendi.

        ABDULLAH AVCI İLE YOLLAR AYRILDI, DERELİOĞLU KULÜBEDE

        Trabzonspor'da alınan kötü sonuçlar üzerine teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Bordo-mavilileri Eyüpspor maçında Teknik Koordinatör İhsan Derelioğlu yönetiyor.

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