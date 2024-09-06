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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor, Ruben Vezo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor, Ruben Vezo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

        Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, 30 yaşındaki Portekizli stoper Ruben Vezo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:06
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        Ruben Vezo, Eyüpspor'da
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        Süper Lig'de oynadığı 4 maçtan; 2 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Eyüpspor’da transfer çalışmaları da devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, son olarak Yunanistan ekibi Olympiakos forması giyen Portekizli savunmacı Ruben Vezo’yu 1 yıllığına kiraladı.

        Ruben Vezo için düzenlenen imza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Ruben Vezo, önemli kariyere sahip önemli bir oyuncu. Bizim de stoper mevkisinde sayısal olarak bir eksikliğimiz vardı. Ruben ile o bölgemizi güçlendirmiş olduk. Transferin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Olympiakos Sportif Direktörü Dimitris Karpetopoulosn’e teşekkür ediyorum. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

        RUBEN VEZO: ‘BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

        Eyüpspor’a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Ruben Vezo, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu kulüp ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonki hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız” şeklinde konuştu.

        Geçtiğimiz sezonu Yunan ekibi Olympiakos’ta tamamlayan Ruben Vezo, 5 maçta forma giydi.

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