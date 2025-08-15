Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı!

        Eyüpspor, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'nin 1 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonlu transferi için Bahia Kulübü ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 19:21 Güncelleme: 15.08.2025 - 19:21
        Eyüpspor'a Sambacı file bekçisi!
        Eflatun-sarılı kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, Marcos Felipe transferi hakkında, “Marcos, çok önemli bir kaleci ve değerli bir kariyere sahip. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Berke’nin gösterdiği önemli performansın ardından Lille kulübüne transferi gerçekleşince hızlı bir şekilde kaleci arayışına yöneldik. Bu süreçte oyuncumuz Lucas Claro bize Marcos’u önerdi. Hem scout ekibimiz hem de kaleci antrenörümüz izledikten sonra bu transferin bizim için büyük bir fırsat olduğuna karar verdik. Bahia Kulübü yetkililerine ayrıca çok teşekkür ediyorum, sürecin her aşamasında bize çok yardımcı oldular. Marcos da Eyüpspor’a gelmeyi çok istedi ve transfer kısa sürede gerçekleşti. Sadece 48 saatte çok önemli bir oyuncuyu kadromuza katmış olduk. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Marcos Felipe ise transferi ile ilgili, “Eyüpspor’a geldiğim için çok mutluyum, şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben ve ailem için ‘iyi ki gelmişiz’ diyebileceğimiz bir karar oldu. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Kalbimle buradayım ve umarım hep birlikte çok güzel başarılar elde ederiz” şeklinde konuştu.

        Eyüpspor resmi hesabında, "Marcos Felipe’ye Semt-i Mukaddes’e ‘Hoş Geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı.

