        Eyüpspor, Göztepe'yi konuk edecek - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor, Göztepe'yi konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, yarın Göztepe'yi konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi Eyüpspor'un 4 puanı bulunuyor. Göztepe ise 12 puanla zirve mücadelesini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 14:01 Güncelleme: 26.09.2025 - 14:01
        Eyüpspor, Göztepe'yi konuk edecek
        ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılılar, 4 puanla 14. basamakta bulunuyor.

        Üçer galibiyet ve beraberlikle lige iyi başlayan İzmir ekibi ise topladığı 12 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

        Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Taras Stepanenko'nun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

