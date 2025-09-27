Eyüpspor - Göztepe: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, evinde sezonun flaş ekibi Göztepe'yi konuk etti. Pozisyon açısından kısı geçen mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Eyüpspor puanını 5'e çıkarırken, son 4 maçta 3. beraberliğini alan 2. sıradaki Göztepe ise puanını 13 yaptı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Erel
ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Yalçın Kayan (Dk. 55 Legowski), Kerem Demirbay (Dk. 85 Taşkın İlter), Umut Meraş (Dk. 68 Serdar Gürler), Seşlar, Draguş (Dk. 84 Ampem), Thiam
Göztepe: Lis, Allan, Heilton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 86 Taha Altıkardeş), Rhaldney (Dk. 86 Ahmet Ildız), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Miroshi), Juan (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Janderson (Dk. 76 Sabra)
Sarı kartlar: Dk. 1 Thiam, Dk. 42 Umut Meraş (ikas Eyüpspor), Dk. 3 Dennis (Göztepe)