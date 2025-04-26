Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Eyüpspor - Galatasaray karşılaşmasının tarihi ve maç saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ligde 30 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle ligin zirvesinde bulunuyor. Sezonun flaş takımlarından Eyüpspor ise 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı. Peki, "Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
- 1
Eyüpspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Üst sıraları doğrudan etkileyecek maçta Çağdaş Altay düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maç hatırlanacağı gibi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, "Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Eyüpspor - Galatasaray maçı tarihi ve saati...
- 2
EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Eyüpspor - Galatasaray maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
- 3
EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
GALATASARAY'DA TEK EKSİK!
Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada Barış Alper Yılmaz'dan faydalanamayacak.
Ligin 32. haftasındaki Sipay Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.
- 5
EYÜPSPOR'DA EKSİKLER
Teknik direktör Arda Turan, Galatasaray karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.
Turan, sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'e görev veremeyecek. Ayrıca lisansı çıkarılmayan İsmail Can Fidan da Galatasaray'da karşı mücadele edemeyecek.