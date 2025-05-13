Eyüp Aydın'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusu için beklenmedik iki talip ortaya çıktı.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; takımın şans bulmakta zorlanan isimlerinden Eyüp Aydın için Avrupa'nın iki farklı takımı talip oldu.

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Haberde, Bayern Münih 2'den transfer edilen Eyüp Aydın'a Sassuolo ve Augsburg'un teklif yapacağı belirtildi. 20 yaşındaki genç orta saha, Galatasaray formasını toplamda 15 resmi maçta giydi ve 1 gol, 2 asist yaptı.