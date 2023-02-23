EYT'LİLERİN KADERİ DEPREM Mİ?
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, EYT son duruma ilişkin yazı yayınladı. Sevilay Yılman'ın yazısı şu şekilde;
Enteresan gerçekten…
Hem de çok çok enteresan…
Sayıları 2 milyon 250 bin kişi olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar…
Hatırlarsanız… İlk darbeyi 17 Ağustos 1999 depreminden sonra yemişlerdi bu insanlar.
Nasıl oldu anlatayım…
Hatırlayan hatırlar…
Dönemin koalisyon hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’dı.
Gölcük depreminden kısa bir süre önce oturmuştu bakanlık koltuğuna ve oturur oturmaz da emekli olmak için aranan sigortalılık süresi şartlarının değiştirilmesi için lobi yapmaya başlamıştı.
Sigortalılık süresine ek olarak yaş şartı getirilmesi gerektiğini savunuyordu.
“Erkekler 60’ına, kadınlar ise 58’ine geldiklerinde emekli olmalı” diyordu.
Diyordu ama bir türlü meclise getirip kanunlaştırmıyordu çünkü bugün olduğu gibi o günlerde de kamuoyundan inanılmaz bir tepki vardı.