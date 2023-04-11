Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
EYT İLK MAAŞ ödemeleri yatıyor! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, EYT ilk maaş ödeme tarihleri açıklandı!

Gözler ilk maaşların yatacağı tarihte! 2023 EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte sorgulanan konulardan biri de EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT'de ilk emekli maaşı için açıklama geldi. Öte yandan mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler yapılıyor. İşte EYT'de ilk maaş ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler...

Giriş: 11.04.2023 - 00:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • EYT ilk maaş ödeme tarihleri... EYT başvuru sonuçları ve ilk maaşların hesaplara yatırılacağı tarih araştırmaları yoğunlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ilk maaş için tarih verirken kritik açıklamalarda bulundu. Peki, EYT'liler ne zaman maaşlarını alacaklar? İşte 2023 SSK'lı ve BAĞ-KUR'lu EYT'lilerin maaşlarının yatacağı tarih...

  • BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk maaşlarını ne zaman alacağı hakkında açıklama yaptı.

    Bakan Bilgin, "EYT maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" dedi.

    Ortalama her ay maaş bağlanan emekli sayısının 35 bin civarında olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 bin. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimizin, emekliliği hak edenlerin maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • MART'TA DİLEKÇE 1 NİSAN'DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.

  • 4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.

  • AYLIKLARIN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması da ihtimaller dahilinde.

  • EYT'DE İLK ÖDEMELER YAPILMAYA BAŞLANDI

    Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler 5 Mart itibarı ile yapılmaya başlandı. Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.

    PARAYI NASIL ALABİLECEKSİNİZ?

    Ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvururak bu parayı alabilecekler.

    E-DEVLET'TEN NASIL GÖREBİLİRSİNİZ?

    Ödeme alıp almadığınızı e-Devlet üzerinden görebilirsiniz. e-Devlet'te "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün.

    Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak. Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 2000 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.

  • 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

  • 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

    Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.