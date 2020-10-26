Kız çocuklarına çok yakışan isimlerden bir tanesi olan Eyşan, aileler tarafından araştırılıyor. Kulağa oldukça zarif gelen ismin özellikleri ve anlamı merak ediliyor. Yazımızda isimle alakalı merak ettiklerinizden çok daha fazlasını bulacaksınız.
Eyşan İsminin Anlamı Nedir?
Eyşan, güzelliği ile ün kazanmış, şanlı güzel anlamını taşır. Türkiye’de 2102. Sırada yer alan isimden ülkemizde yaklaşık 1250 tane var. İstanbul için ise sayı hemen hemen 230 olarak biliniyor.
Eyşan İsmi Kuran'da Geçiyor Mu?
Bu isim Kuran'da geçmese de ismin çocuğa koyulmasında bir sakınca yoktur. Anlamında dine aykırı bir söz ya da ima bulunmaz.
Eyşan İsminin Özellikleri
Eyşan ismini taşıyan bireylerde öne çıkan özellik duygusallıktır. Yaşamlarının neresinde olursa olsun mantıkları her daim duygularının arkasında kalır. Neyse ki bu bireylerin sezgileri çok güçlüdür. Bu yüzden aldıkları kararlar onları nadiren üzer. Ancak yine de bu yönlerinden faydalanmaya çalışan insan sayısı azımsanamaz.
İş hayatlarına gelirsek; Eyşan isimli bireyler çalıştıkları işin insanlara bir yarar sağlamalarını isterler. Diğer türlü kendilerini kötü hissederler ve boşa çalışıyormuş hissine kapılırlar. Bu noktada da o işte çalıştıkları süreç çok kısa olur.
Bu bireylerin sevgilileri gerçekten çok şanslı. Kız arkadaşınız sizin için her şeyi yapabilir. Yeter ki siz ona sizden beklentileri olan sonsuz aşkı ve sadakati verin. Sonrası ikiniz için de harika olacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!