Kız çocuklarına çok yakışan isimlerden bir tanesi olan Eyşan, aileler tarafından araştırılıyor. Kulağa oldukça zarif gelen ismin özellikleri ve anlamı merak ediliyor. Yazımızda isimle alakalı merak ettiklerinizden çok daha fazlasını bulacaksınız.

Eyşan İsminin Anlamı Nedir?

Eyşan, güzelliği ile ün kazanmış, şanlı güzel anlamını taşır. Türkiye’de 2102. Sırada yer alan isimden ülkemizde yaklaşık 1250 tane var. İstanbul için ise sayı hemen hemen 230 olarak biliniyor.

Eyşan İsmi Kuran'da Geçiyor Mu?

Bu isim Kuran'da geçmese de ismin çocuğa koyulmasında bir sakınca yoktur. Anlamında dine aykırı bir söz ya da ima bulunmaz.

Eyşan İsminin Özellikleri

Eyşan ismini taşıyan bireylerde öne çıkan özellik duygusallıktır. Yaşamlarının neresinde olursa olsun mantıkları her daim duygularının arkasında kalır. Neyse ki bu bireylerin sezgileri çok güçlüdür. Bu yüzden aldıkları kararlar onları nadiren üzer. Ancak yine de bu yönlerinden faydalanmaya çalışan insan sayısı azımsanamaz.

İş hayatlarına gelirsek; Eyşan isimli bireyler çalıştıkları işin insanlara bir yarar sağlamalarını isterler. Diğer türlü kendilerini kötü hissederler ve boşa çalışıyormuş hissine kapılırlar. Bu noktada da o işte çalıştıkları süreç çok kısa olur.

Bu bireylerin sevgilileri gerçekten çok şanslı. Kız arkadaşınız sizin için her şeyi yapabilir. Yeter ki siz ona sizden beklentileri olan sonsuz aşkı ve sadakati verin. Sonrası ikiniz için de harika olacaktır.