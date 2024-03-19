Eynif Yaylası'nda koşan yılkı atları doğaya ayrı güzellik katıyor
Antalya'nın İbradı ilçesinde yer alan Eynif Yaylası'nda, sürüler halinde dolaşan yılkı atları, kartpostalları aratmıyor
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Antalya'nın İbradı ilçesinde yer alan Eynif Yaylası, yüzyıllar boyunca Toros Dağları'nın iki yakası arasında yolculuk yapan kervanların dinlendiği bir merkez olarak kullanıldı.
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Doğuda Kavanoz Dağı, batıda Akdağ ve Çemrekçi Dağı ile çevrili olan yayla, yaklaşık olarak 90 bin dönümlük alanı ile günümüzde çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.
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Çayırların dik yamaçlarla çevrildiği doğa harikası yaylada yılkı atlarını da sürüler halinde özgürce dolaşırken görmek mümkün.
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Tabiata ayrı bir güzellik katan atları izlemek üzere her yıl dünyanın dört bir yanından bölgeye ziyaretçiler geliyor.
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