Eylül Ersöz'den aşk açıklaması
Eylül Ersöz, 'Deha'daki rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile sevgili olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Deha', her pazar günü, izleyicileri ekranları başına kilitliyor.
Dizide; 'Dervran'ı canlandıran Aras Bulut İynemli ile 'Ceylan'a hayat veren Eylül Ersöz arasında bir ilişki yaşandığı iddia edilmişti.
Eylül Ersöz, söz konusu iddianın doğru olmadığını belirterek; "Hayır, Aras ile sevgili değiliz. Bu iddianın nereden, nasıl ve ne amaçla ortaya atıldığını bilmiyorum. İddia, doğru değil" dedi.