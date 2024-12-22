Eylül Ersöz'den aşk açıklaması

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Deha', her pazar günü, izleyicileri ekranları başına kilitliyor.

Dizide; 'Dervran'ı canlandıran Aras Bulut İynemli ile 'Ceylan'a hayat veren Eylül Ersöz arasında bir ilişki yaşandığı iddia edilmişti.

Eylül Ersöz, söz konusu iddianın doğru olmadığını belirterek; "Hayır, Aras ile sevgili değiliz. Bu iddianın nereden, nasıl ve ne amaçla ortaya atıldığını bilmiyorum. İddia, doğru değil" dedi.