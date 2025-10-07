Habertürk
        Eylül Ersöz: Aras Bulut İynemli ile aşk yaşamıyoruz - Magazin haberleri

        Eylül Ersöz: Aras Bulut İynemli ile aşk yaşamıyoruz

        Eylül Ersöz, Aras Bulut İynemli ile ilişki yaşadığı yönündeki söylentilere açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 21:49 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:02
        Aşk iddiasına açıklama
        Geçtiğimiz sezon aynı dizide rol alan ünlü oyuncular; Aras Bulut İynemli ile Eylül Ersöz'ün bir süre önce ilişki yaşadıkları iddia edilmişti.

        Aras Bulut İynemli, iddialar için; "Arkadaşlar, öyle bir şey yok" diyerek söylentileri yalanlamıştı.

        Eylül Ersöz de iddia hakkında açıklamada bulundu. Ersöz; "Hiç öyle bir durum yok. Mesajlaşıyoruz, görüşüyoruz. Biz herkesle görüşüyoruz. Kendisi çok sevdiğim bir arkadaşım" ifadelerini kullanarak Aras Bulut İynemli ile ilişki yaşamadığını dile getirdi.

        Habertürk Anasayfa