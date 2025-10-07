Eylül Ersöz: Aras Bulut İynemli ile aşk yaşamıyoruz

Geçtiğimiz sezon aynı dizide rol alan ünlü oyuncular; Aras Bulut İynemli ile Eylül Ersöz'ün bir süre önce ilişki yaşadıkları iddia edilmişti.

Aras Bulut İynemli, iddialar için; "Arkadaşlar, öyle bir şey yok" diyerek söylentileri yalanlamıştı.

Eylül Ersöz de iddia hakkında açıklamada bulundu. Ersöz; "Hiç öyle bir durum yok. Mesajlaşıyoruz, görüşüyoruz. Biz herkesle görüşüyoruz. Kendisi çok sevdiğim bir arkadaşım" ifadelerini kullanarak Aras Bulut İynemli ile ilişki yaşamadığını dile getirdi.

