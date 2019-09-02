02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
5-30 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek konserler, sergiler, oyunlar ve diğer kültür-sanat etkinlikleri için etkinlik takvimine göz atın!
Milyonfest Fethiye, 5-6-7-8 Eylül
Muğla
Yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği birçok büyük festivalde yüz binlerce genci rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturan Milyon Yapım, Fethiye' nin İnlice Plajı'nda, müzik ve eğlence tutkunlarına gerçek bir festival deneyimi sunuyor.
4 gün sürecek festivalde 5 Eylül Perşembe günü Mor ve Ötesi, Cem Adrian, Umut Kuzey, Pera, Fuat, Eda Baba, Pislick Kedi; 6 Eylül Cuma günü, Şebnem Ferah, Pentegram, Halil Sezai, Fatma Turgut, Niyazi Koyuncu, Tahribad-ı İsyan; 7 Eylül Cumartesi günü Athena, Selda Bağcan, Sagopa Kajmer, Pamela, Dolu Kadehi Ters Tut, yirmi7, Pınar Güzel; 8 Eylül Pazar günü ise Duman, Manga, Ceza, Flört, Jehan Barbur, Gülçin Ergül ve Kafile var.
Masterpiece resim ve heykel kursları, 5 Eylül
Ankara-Bursa-İstanbul-Kocaeli
Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde sonunda kendinizi bile şaşırtacak heykeller yapacaksınız. Heykel sanatına ilişkin deneyim sahibi olmanıza gerek yok, hatta daha önce hiç heykel yapmamışsanız çok daha keyifli. Heykeltıraşlarımızın adım adım yönlendirmeleri ile sonunda evinize, ofisinize götürebileceğiniz, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz size ait bir heykeliniz olacak.
The Barock M Ensemble kapanış konseri, 5 Eylül
Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul
The Barock Moscow Ensemble kapanış konseri Rusya’dan gelen ve olağanüstü performanslarıyla, kesinlikle kaçırılmayacak bir konsere imza atıyor.
Kadın Kafası, 5 ve 27 Eylül
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul (5 Eylül)
Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Eskişehir (27 Eylül)
Hangi toplumsal sınıf, sosyo ekonomik ve kültürel farklılıkları temsil etseler de kadın ve erkek aynı şeylere başta farklı tepkiler verip sonunda aynı noktada buluşuyorlarsa işte Kadın Kafası da tam bu noktada izleyicinin kafasını ve zihnini güldürerek açıyor.
Frida 5-6-7 Eylül
Küçük Salon, İstanbul
Oyun, Meksikalı Ressam Frida Kahlo’nun hayatını oynayacak olan bir oyuncunun rolü ile kurmuş olduğu ilişikinin çatışmalarını ele alıyor.
Alice Müzikali, 5-6-14-21-22 Eylül
Zorlu PSM, İstanbul
Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak bu sene de sahnedeki yerini alıyor…
Kibariye & Halil Sezai, 5 Eylül
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Güçlü sesli sanatçı Kibariye ve Halil Sezai, Paraf Halkın Yıldızları kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşuyor.
90’lar Gecesi Her Salı ve Perşembe
Sanat Performance Açıkhava Sahnesi, İstanbul
Bizleri büyüten, olgunlaştıran ve hayallerimizin içine yerleştirdiğimiz Türkçe pop şarkıları bu festivalde.
Biz Daha Önce Tanışmış mıydık?, 5-12-19-26 Eylül
BKM Mutfak Çarşı, İstanbul
"Ateş almaya gelmiş kadar kısa sürecek kan, ter, gözyaşı, gıybet ve 42 denye kilotlu çorap dolu bu çok kişilik gösteride Var Böyle Tipler izleyicilerine tek bir soru soruyor; Biz daha önce tanışmış mıydık?"
Kaş Caz Festivali, 6-7-8 Eylül
Kaş Marina, Antalya
Kaş Marina’nın ev sahipliğinde bu yıl ilk kez seyircisiyle buluşacak Kaş Caz Festivali’nde müziğin yanı sıra gastronomi atölyeleri, sosyal etkinlikler, bedensel farkındalık ve yürüyüş aktiviteleri, yelkencilik ve dalış gibi doğa sporları bölgeye yayılacak.
Müzik Boğaz’dan Gelir, 6 Eylül – 25 Ekim
İstanbul
“Türkiye'nin sevilen sanatçılarını dinleyicileriyle İstanbul Boğazı'nda buluşturan konserler serisinde Cem Adrian, Nazan Öncel, Resul Dindar ve Ekin Uzunlar, Feridun Düzağaç, Ahmet Aslan & Grup Abdal, Zuhal Olcay, Alpay, Rubato ve Birsen Tezer & Hüsnü Arkan, en güzel şarkılarını seslendiriyor.
Gülsin Onay, 6 Eylül
Dibeklihan, Muğla
Ünlü piyanist Gülsin Onay, Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde yer alıyor.
Bir Delinin Hatıra Defteri, 6-7-19-20 Eylül
Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi, İstanbul
Bir delinin değil, adım adım deliliğe giden, yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen bir adamın hatıra defterini tiyatro perdesine aktaran Bir Delinin Hatıra Defteri, Erdal Beşikçioğlu performansıyla izleyiciyle buluşuyor.
Anathema, 6-7-8 Eylül
Milyon Performance Hall, Ankara - 6 Eylül
Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi, İstanbul - 7 Eylül
SoldOut Performance Hall, İzmir - 8 Eylül
29 yıl önce Liverpool’da başlayan duygusal başkaldırı Anathema Türkiye’ye geliyor. Ülkemiz dışında sadece evleri olan Liverpool’da gerçekleştirilecek olan özel konserin playlistlerine sevenleri karar verecek.
Istanbul Rooftop Festival - 7 Eylül
İstanbul
Bir sonbahar klasiğine dönüşen İstanbul Rooftop Festival, 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un eşsiz teraslarında, geniş bir müzik yelpazesi ve birbirinden farklı aktiviteler ile yaza veda etmeye hazırlanıyor!
Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler 2, 7-14-21-22-28 Eylül
BKM İstanbul
Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler 2, 21 Eylül'de Beşiktaş Kültür Merkezi'nde...
Ajda Pekkan, 8 Eylül - 10 Ekim
Türkiye’nin çeşitli mekanları
Ajda Pekkan, Paraf Halkın Yıldızları kapsamında 8 Eylül'de Harbiye Açıkhava Sahne'de; 10 Ekim'e kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dinleyicisiyle buluşuyor.
Neue! Step Konserler Serisi, 11-29 Eylül
Zorlu PSM, İstanbul
İhamını melankoli ve sonbahardan alan Neue! Step konserler serisinde Roberto Cacciapaglia, Nils Frahm, Peter Broderick, Bırak İçeri Gireyim, Vikingur Olafsson, Hayden Thorpe, Douglas Dare, Sylvain Chauveau gibi isimler var.
Sertab’ın Müzikali, 11 Eylül
Zorlu PSM, İstanbul
Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganıyla yola çıkan Sertab'ın Müzikali'nde şiir, müzik ve koreografi birleşiyor.
Ebru Gündeş, 11 ve 15 Eylül
İstanbul
Ebru Gündeş, 11 ve 15 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşuyor.
Kibarlık Budalası 11-20 ve 28 Eylül
Bursa, Ankara, İstanbul
Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası, 9. yılında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Sagopa Kajmer
Sagopa Kajmer 13 Eylül - 11 Nisan tarihleri arasında şehir şehir Türkiye'yi dolaşacak.
Pencere, 13 Eylül
Zorlu PSM, İstanbul
Tom ve Kyra... Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adam... İlişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra Tom'un Kyra'yı ziyaret etmeye karar verdiği o soğuk gecede, tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kurabilecekler mi? David Hare'in yazdığı eserde Haluk Bilginer oynuyor.
Garanti BBVA Konserleri Eylül – Kasım
Zorlu PSM, İstanbul
Garanti BBVA Konserleri'nin eylül ayağında 4 Eylül’de Kovacs, 13 Eylül’de, En Hızlı Piyanist olarak Guinness Dünya Rekoru’nu elinde bulunduran Peter Bence dinleyiciyle buluşuyor. Eylül ayının son konserinde dünya çapında büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Balthazar, 27 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle bir araya geliyor.
Evanescence, 13 Eylül
Volkswagen Arena, İstanbul
Müziğinde rock, metal ve senfonik öğeleri birleştiren Evanescence, “Synthesis Live” turu kapsamında geliyor.
Ivanov, 13 Eylül Cuma
DasDas, İstanbul
Oyunun güncel yorumunda Çehov'un bütün oyunlarında bulunan bu ortak temalardan 'kendine acıma' ve 'kendi yok oluşunu hazırlama' temaları ön plana çıkıyor. Oyun Şehsuvar Aktaş, Tansu Biçer, Tülin Özen gibi usta oyuncular ve genç bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor.
Denizbank Açıkhava Konserleri 13-17 Eylül
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, İstanbul
Candan Erçetin, Cem Adrian, Güldür Güldür Show ve Kaan Sekban Saçmalar BKM organizasyonu ile sizlerin karşısında olacak.
39 Basamak, 14-15 Eylül
Zorlu PSM, İstanbul
Demet Evgar, Engin Hepileri, Bülent Şakrak, Okan Yalabık'ın oynadığı 39 basamak, Londra’dan İskoçya’ya uzanan çok komik, heyecanlı, hareketli, çılgın bir casusluk serüvenini tiyatro perdesine taşıyor.
Ölüm Bizi Ayırana Dek, 15 Eylül - 06 Ekim
İstanbul, Denizli, Antalya, Bursa, Ankara
Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, yıllar sonra konsepti PuCCa’ya, senaryosu ‘Bir Kadın Bir Erkek’ dizisi senaristlerinden Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan’a ait olan tiyatro oyununda buluşuyor.
Esaretin Bedeli, 16 Eylül - 10 Kasım
İstanbul, Denizli, İzmir, Ankara
Stephen King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmi, Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez sahneleniyor.
Gerçek, 17-18 Eylül
Zorlu PSM, İstanbul
Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder'in yer aldığı bu oyunda karakterler her ne kadar hep kendi ‘gerçeklerini’ oynasalarda, anlattıkları hikayelerin farklı versiyonları seyirciyi son ana kadar şüphede bırakıyor.
Kral Lear, 19-23 ve 24 Eylül
Zorlu PSM, İstanbul
Hem aktör hem çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer, bu kez Shakespeare’in ‘trajedisini kendi elleriyle çizen’ kahramanı Kral Lear’a bürünüyor.
Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım 19 Eylül - 10 Ekim
İstanbul, Antalya, Hatay, Adana, Ankara
Ülkemizin yaşadığı gerginlik ve kutuplaşmalara karşı en anlamlı çağrılardan birisi ünlü oyuncu Fırat Tanış’tan Gelin Tanış Olalım, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Tarkan, 20 Eylül - 27 Eylül
İstanbul
Megastar Tarkan; 20-21-23-24-26-27 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.
Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri: David Garrett, 21 Eylül
Volkswagen Arena, İstanbul
10 Yıllık crossover kariyerini “Unlimited – LIVE” dünya turnesi ile taçlandıran David Garrett, Türkiye’deki ilk crossover konserinde hayranları ile buluşuyor.
Joo & Mercan Dede & Karsu & Night Flight Philharmonic Orchestra - 22 Eylül
Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium, İstanbul
Dünyaca ünlü ikili Igudesman & Joo, sayısız ödüllere sahip Mercan Dede, Avrupa’daki en iyi temsilcimiz Karsu ve 120 kişilik dev kadrosuyla, Night Flight Sypmhony Orchestra ilk kez bir araya geliyor.
Steve Gunn - 23 Eylül
Salon İKSV, İstanbul
Son albümü ‘The Unseen In Between’i 2019 yılının hemen başında ünlü plak şirketi Matador etiketiyle yayımlayan Steve Gunn, sonbahara çok yakışacak bir gece için geliyor.
Fazıl Say - Bilkent Senfoni Orkestrası, 24 Eylül
Bilkent Odeon, Ankara
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası ile birlikte vereceği konserle Ankaralı sanatseverler ile buluşacak.
Selami Şahin, 26 Eylül
Zorlu PSM, İstanbul
Duayen sanatçı Selami Şahin’in büyük sahne şovlarıyla süslenen teatral konseri Eskimeyen Şarkılar, 26 Eylül’de, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM’de sizlerle!
Sakit Mammadov’un Türkiye’deki en kapsamlı sergisi (5 Eylül-5 Ekim)
Azerbaycan’ın ‘yaşayan mirası’ olarak bilinen ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in onurlandırdığı dünyaca ünlü ressam Sakit Mammadov’un eserleri SOCAR Türkiye desteğiyle sanatseverlerle buluşuyor. Opalizm tarzının yaratıcısı olan ünlü ressamın eserleri 5 Eylül - 5 Ekim 2019 tarihleri arasında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenecek.
Contemporary İstanbul, 12-15 Eylül
Her eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren Contemporary İstanbul'da 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve bin 400'ün üzerinde eser yer alacak.
Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927 - 1938)
Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Hoş Geldin Gazi - Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927-1938) sergisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilk kez İstanbul’a geldiği 1 Temmuz 1927 yılından Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybettiği 10 Kasım 1938’e kadar İstanbul’da geçirdiği günlerin fotoğrafları ve hikâyelerini kronolojik bir bütünlük içinde ziyaretçileriyle buluşturuyor.
Halil Altındere’den ‘Abrakadabra’
Yapı Kredi 75. yaşına girdiği eylül ayında doğum gününü Halil Altındere’nin “Abrakadabra” sergisiyle kutluyor. Sergi 11 Eylül’de Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda açılacak.
Pilevneli Dolapdere
Pilevneli Dolapdere eylül ayında sezonu açıyor. Tobias Rehberger'in Bazen Hiç Olmadığından Daha İyi Olur 9 Eylül-2 Kasım tarihleri arasında; Johan Creten'in The Vivisector sergisi 10 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında; Erdoğan Zümrütoğlu'nun Tuz Zamanı adlı sergisi 10 Eylül-27 Ekim tarihleri içerisinde; Cleon Peterson'ın Güneşin İçine Bak sergisi ise 10 Eylül-27 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
İzmir'e Picasso geliyor
Arkas Sanat Merkezi'nde 18 Eylül'de açılacak Picasso & Gösteri Sanatı başlıklı sergide Pablo Picasso'ya ait pek çok eser görmek mümkün.
16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Kasım
MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve Büyükada
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali, ücretsiz sergileri, kamusal program etkinlikleri, film gösterimleri ve çocuk ve gençlere özel öğrenim programına ek olarak bienali daha yakından keşfetmek isteyenlere yönelik programlar da sunuyor.
Arter eylülde açılıyor
Vehbi Koç Vakfı’nın çağdaş sanat müzesi Arter, nihayet 13 Eylül’de açılıyor. Arter’in açılış programında yedi sergi yer alıyor.
Pera Müzesi
Pera Müzesi, sanatçı Nicola Lorini’nin ‘Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan esinlenerek ürettiği ‘Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara’ başlıklı video yerleştirmeye ev sahipliği yapacak. Eser 5 Eylül - 24 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
En büyük Canan Tolon sergisi
Soyut resmin en özgün isimlerinden Canan Tolon, Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında İstanbul Modern’de gerçekleşen en kapsamlı kişisel sergisiyle karşımızda. 6 Eylül - 2 Şubat tarihleri arasında açık kalacak ‘Sen Söyle’ başlıklı sergi, sanatçının 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesiti yansıtıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!