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Eyfel Kulesi'ne dair hiç duymadığınız 7 ilginç bilgi: Parisliler Eyfel'i sevmiyorlardı

Eyfel Kulesi'ne dair hiç duymadığınız 7 ilginç bilgi: Fransa halkı Eyfel'i sevmiyordu

Fransa'nın en meşhur simgesi olan Eyfel Kulesi, her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret ediliyor. Eyfel'in kendisine göre ilginç bir hikâyesi var. Hatta, ilk yapıldığı zamanlarda Fransa halkı tarafından pek sevilmemiş.

Giriş: 14.11.2022 - 23:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYFEL HERKES TARAFINDAN SEVİLMİYORDU

    Şu anda oldukça popüler olsa da aslında Eyfel Kulesi ilk zamanlarda o kadar da fazla sevilmiyordu. Yerel halk, kuleyi bir elektrik direğine benzetiyor ve estetik bulmuyordu. 

    Hatta, bu konuda hakkında oldukça meşhur bir hikâye var; Yazar William Morris hiç sevmediği halde her gün Eyfel Kulesi'nin altında çokça zaman geçirirmiş. Ona bu çelişkiyi sordukları zaman şu cevabı vermiş; "Kuleyi görmediğim tek yer burası!" 

  • YAPIMI 3 YIL SÜRDÜ

    3 bin işçi 26 ay boyunca 18.038 adet demir parçayı 2,5 milyon perçinle bir araya getirdi. Üstelik kulenin inşattı boyunca hiçbir ölüm vakası yaşanmadı.

  • EYFEL'İN GÖRKEMİNİ KORUMAK OLDUKÇA MASRAFLI

    Zamanında 8 milyon Frank'a yapılan Eyfel'in ihtişamını korumak için her yedi yılda bir 60 ton boyayla boyanarak, yenileniyor. Kule, 20 bin ampulle aydınlatılıyor.

  • EYFEL'DE ÜÇ KAT VAR, HER BİRİ AYRI BİR MANZARAYA SAHİP

    Eyfel Kulesi'nde üç kat var ve her biri ayrı bir manzaraya sahip. Kulenin açık platformları 57 metre, 115 metre ve 276 metre yükseklikte bulunuyor. Ayrıca kulenin tepesine çıkmak için 1.665 adet basamak tırmanmak gerekiyor.

  • YAPIM AMACI ESTETİK DEĞİL

    Şu anda Fransa'nın sembollerinden sayılsa da ilk yapılış amacı Fransız Devrimi'nin 100.yıl kutlamaları içindi ve kule Expo 1889 Paris Fuarı'nın giriş kapısı olarak tasarlanmıştı.

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