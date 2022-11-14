EYFEL HERKES TARAFINDAN SEVİLMİYORDU

Şu anda oldukça popüler olsa da aslında Eyfel Kulesi ilk zamanlarda o kadar da fazla sevilmiyordu. Yerel halk, kuleyi bir elektrik direğine benzetiyor ve estetik bulmuyordu.

Hatta, bu konuda hakkında oldukça meşhur bir hikâye var; Yazar William Morris hiç sevmediği halde her gün Eyfel Kulesi'nin altında çokça zaman geçirirmiş. Ona bu çelişkiyi sordukları zaman şu cevabı vermiş; "Kuleyi görmediğim tek yer burası!"