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        Haberler Dünyadan Eyal Golan'ın konserine tepki - Magazin haberleri

        Eyal Golan'ın konserine tepki

        "Gazze tamamen yok edilmeli" sözüyle hatırlanan İsrailli şarkıcı Eyal Golan'ın, Fransa'nın başkenti Paris'te konser vermesi ve sahnede İsrail ordusuyla ilgili videolar gösterilmesi tepkilere yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:22
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        İsrailli şarkıcıya tepki
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        "Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan" sözleriyle tepki çeken Eyal Golan, dün akşam Paris'te sahne aldı.

        Fransız L'Humanite gazetesi, Golan'ın konserinde "İsrail ordusunu yücelten görüntülerin" gösteriminin yapıldığını aktardı.

        Golan'ı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek vermekle suçlayanlar, İsrailli şarkıcının Paris'te konser vermesine tepki gösterdi.

        Geçtiğimiz hafta, Fransa'nın başkenti Paris'te Kültür Bakanlığı binası yakınlarında toplanan göstericiler; Eyal Golan'ın Fransa'da düzenlenecek konserinin iptal edilmesini talep etmişti.

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        Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, X hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Fransa'da bir konser verildi. İsrailli bir şarkıcı, soykırım propagandası yaptı ve konserinde Filistinli sivillerin bombalandığı görüntüleri gösterdi" ifadelerini kullandı.

        Portes, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ve Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'i etiketleyerek "(Eyal Golan'ın) Gazze'deki soykırımı bu akşam da kutlamasına izin mi vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

        Fransa'daki Aşırı Sağ Gözlemevi ONED'in X hesabından yapılan paylaşımda, Golan'ın konserine ait görüntüler alıntılanarak Fransa İçişleri Bakanlığı koruması altında, müzik aracılığıyla savaş ve insanlığa karşı suçların propagandasının yapıldığı ifade edildi.

        Golan'ın bu akşam Paris'te bir konser daha vermesi bekleniyor.

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