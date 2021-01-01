Exxen açıldı mı? Exxen Aylık ücreti ne kadar? İşte Exxen'de yayınlanan diziler, filmler, programlar, yarışmala

İnternet kullanıcıları 1 Ocak'ta yayına başlaması beklenen Exxen'e dair her detayı merak ediyor. İnternet üzerinden yayın ayapacak olan Exxen nasıl izlenir? Exxen açıldı mı? Exxen Aylık ücreti ne kadar? İşte Exxen'de yayınlanan diziler, filmler, programlar, yarışmalar...

EXXEN AÇILDI MI?

İbrahim Büyükak, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen ve Berkcan Güven gibi isimlerin yer alacağı Exxen'in 1 Ocak'ta yayına başlaması bekleniyordu. Acun Ilıcalı da kendi sosyal medya hesaplarında Exxen'in Ocak ayında yayına başlayacağını duyurmuştu. Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göre Exxen'e üye olmakla ilgili problem yaşanıyor. Üye olmayı başarıp siteyi açabilen pek çok kullanıcı yazılımla ilgili aksaklıklarla ilgili paylaşım yapıyor. Exxen'den ve Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

EXXEN AYLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Acun Ilıcalı, kendi Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla Exxen'in resmi abonelik ücretini açıklamıştı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabında paylaştığı hikayede Exxen'in aylık ücretinin 9,90 TL olacağını duyurmuştu. Bugün abonelik için siteyi açan kullanıcılar, 9,90 TL tutarındaki ücretin reklamlı yayınlar için geçerli olduğunu, reklamsız yayın izlemek isteyenlerin aylık 19,90 TL tutarındaki reklamsız paketi satın alması gerektiğini gördü.

EXXEN'DE YAYINLANACAK DİZİLER, YARIŞMALAR, PROGRAMLAR...



Diziler

2021-: Sihirli Annem

2021-: Şeref Bey

2021-: Olağan Şüpheliler

2021-: Hükümsüz

2021-: Gibi

2021-: Öğrenci Evi

2021-: Yetiş Zeynep

2021-: Vahşi Şeyler

2021-: İşte Bu Benim Masalım

Programlar

2021-: Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)

2021-: @Enis Arıkan (Enis Arıkan)

2021-: Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)

2021-: Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)

2021-: Katarsis (Gökhan Çınar)

2021-: Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)

2021-: Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)

2021-: Sürprizimiz Var

2021-: Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)

2021-: Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)

2021-: Buraların Yabancısıyız

2021-: Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)

2021-: Kaçış (Alper Rende)

2021-: Survivor Seçmeler

Yarışma

2021-: Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)

2021-: Next Top Model (Burcu Esmersoy)

2021-: Fight Club (Bilgehan Demir)

2021-: O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)

2021-: Ayak Tenis

2021-: Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

Güldürü

2021-: Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)

2021-: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

2021-: Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

Belgesel

2021-: 2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

Çizgi Dizi ve Filmler

2021-: Kral Şakir: Mikrop Avcıları

2021-: Süper 1 Takım