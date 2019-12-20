TV 8 ekranlarının patronu olan Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve Youtube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışının 18 yarışmacısı belli oldu. Renkli bir kişilik olan ve güzelliği ile dikkat çeken ayrıca kariyerini oyunculuğu bırakarak, Youtuber'lıkta ilerletmek arzusu ile başlayan ve bu konuda da oldukça başarı sağlayan Dilan Ay da youtube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmasında yarışmacısı oldu. Dilan Ay kendi adı ile yayın yaptığı Youtube kanalında Vlog olarak içerik üreten bir Youtuber olarak sempatikliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay kimdir? Genç ve güzel Youtuber Dilan Ay’ın hayatı ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Exatlon Challenge Türkiye 2019 Yarışmacısı Olarak Yarışmaya Katılan Dilan Ay Kimdir? Dilan Ay Kaç Yaşında, Dilan Ay Nerede Doğdu, Dilan Ay Sevgilisi Var Mı? Dilan Ay Boyu ve Kilosu ve özel yaşamı hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz.

11 Nisan 1995 (25 yaşında) tarihinde ve güzel ülkemizin Mardin ilinde doğan Dilan Ay Koç burcudur. 170 cm boyunda ve 58 kg ağırlığındadır. Yeşil gözlere ve açık kahverengi saç rengine sahip olan Dilan Ay İstanbul’da yaşıyor. Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu. İrem adında ve Miami’de yaşayan bir kız kardeşi ve Sütlaç isminde bir de kedisi var. Üniversite hayatını sürekli çalışarak geçirdiğini söylüyor ve takipçilerine bunu şiddetle tavsiye ediyor. Oyunculuk eğitimi almış ve Payitaht dizinde birkaç bölüm oyunculuk yapmış. Sonrasında ise reklam ve kliplerde de oynamış. Bir süredir hayatına sağlıklı yaşam ve sporu katarak devam ediyor.

Dilay Ay kendi adı ile aktif olarak paylaşım yaptığı YouTube kanalında genelde spor ve sağlıklı beslenme hakkında videolar çeken bir influencer. Youtube kanalında sağlıklı beslenme önerileri yapan Dilan Ay, spor üzerine içerik üreterek kendi günlük kalori ve besin cetvelini paylaşıyor. Sağlıklı yaşam sırlarının yanı sıra makyaj videoları, kendi cilt bakım rutinini ve sevdiği saç modellerini de paylaşmayı ihmal etmiyor. Gerçekleştirmek istediği en büyük hayalinin dünyayı gezmek olduğunu belirten Dilan Ay, özellikle vlog içerikleri olan bir Youtuberdır. 39 bin 500 Kişi abone sayısı ve ortalama 6 bin görüntülenme sayısına sahip. Instagram’da ise 37 bin 800 Kişi takipçisi var ve gönderi başına ortalama 3 bin Kişi beğeniyor.

Spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye kendisini kilolu hissettiği gün karar verdiğini söylüyor. Dilan Ay Youtuber olmasındaki en büyük etkenin kız kardeşi olduğunu vurgulayarak YouTube videolarını ise kız kardeşi olan İrem Ay sayesinde çekmeye başladığını dile getiriyor.

Düzgün, güçlü fiziği, renkli gözleri ve güzelliği ile beğeni toplayan Dilan Ay'ın sevgilisi olup olmadığı ise bilinmiyor.

Dilan Ay, son olarak Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve Youtube kanalında yayınlanacak olan yeni proje Exatlon Challenge 2019 Türkiye Youtuber'ın ilk yarışmacılarından birisi olarak açıklanmıştı. Sempatikliği, güzelliği ve beğeni ile takip edilen ilginç paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Ay’a yarışmada başarılar dileriz.