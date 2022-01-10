Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı

Kolombiya'nın Bucaramanga kentinde sokakta yaşadığı belirtilen Choco lakaplı Jose Luis Matos'un 2 köpeği ile kutladığı doğum günü sosyal medyada gündem oldu.

İHA'nın haberine göre izleyenleri duygulandıran görüntülerde Matos, yanındaki köpeklere önce parti şapkası takıyor. Ardından yanında getirdiği pastanın üzerindeki iki mumu üfleyerek söndürüyor.

Doğum günü şarkısı eşliğinde mumları söndüren Matos, daha sonra köpeklere sarılarak onları öpüyor ve doğum günü pastasını paylaşıyor.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından insan hakları aktivisti David Guerrero'nun Matos'a ve köpeklere ulaştığı belirtildi.

Köpeklerin adlarının Nena ve Shaggy olduğu aktarıldı.