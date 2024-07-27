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        Haberler Magazin Evrim Alasya'nın mezun olduğu okulun bahçesini gezerken gözleri doldu - Magazin haberleri

        Evrim Alasya'nın mezun olduğu okulun bahçesini gezerken gözleri doldu

        SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Kıvılcım' karakteriyle milyonların gönüllerinde taht kuran Evrim Alasya, memleketi İzmir'de duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:01
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        İzmir'de anılara yolculuk
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Evrim Alasya ve SHOW TV'de yayınlanan 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu ile birlikte memleketi İzmir'i gezdi.

        'Kızılcık Şerbeti' yeni sezonunu merakla beklediğini söyleyen Evrim Alasya yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimlerden Şebnem Bozoklu'nun gelişine çok sevindiğini dile getirdi. Alasya; "Şebnem, benim İzmir'den okul arkadaşım. Kuzenim olarak diziye giriyor olması beni ayrıca sevindirdi" ifadelerini kullandı.

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        İzmir Alsancak'ta mezun olduğu ortaokulun bahçesine mezuniyetinden sonra ilk kez giden Evrim Alasya, duygusal anlar yaşarken anıları aklına gelince ağlamamak için kendisini zor tuttu.

        Evrim Alasya; anılarından birini; "Erkekler için konuştuğumuz geldi aklıma. 'Şu çocuk çok yakışıklı' diye konuşurduk aramızda" şeklinde anlattı.

        Okul yıllarındaki ilk aşkının karşılıksız olduğunu dile getiren Evrim Alasya bu özel günü yaşattığı için SHOW TV ve Ömür Sabuncuoğlu'na teşekkür etti.

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        #kızılcık şerbeti
        #Evrim Alasya
        #Ömür Sabuncuoğlu

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