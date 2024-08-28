Evrim Alasya: Dükkânı açtık
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri başladı. Evrim Alasya, setten paylaşımda bulundu
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SHOW TV'nin yapımcılığını Gold Film'in, yapımcılığını ise Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı reyting rekortmeni dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri bugün başladı.
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Dizide 'Kıvılcım Aslan' karakterine hayat veren Evrim Alasya, 3'üncü sezon çekimlerinde setten bir paylaşım yaptı.
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Setteki karavanından bir poz paylaşan 45 yaşındaki oyuncu, "Dükkânı açtık" ifadesini kullandı.
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