Şimdilerde Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'da oynayan oyuncu ve sunucu Evrim Akın, yeni bir aşka yelken açtı. Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ile aşk yaşamaya başladığını duyurdu.

Evrim Akın ile yazar Aşkım Kapışmak'ın aşkı gündeme bomba gibi düştü. Çift sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan etti. Aşkım Kapışmak Akın ile çektirdiği fotoğrafı, "Kadının zarafetini erkeğin nezaketi çıkarır...İyi ki" diyerek paylaştı. Evrim Akın da, "Güven, dürüstlük, saygı ve sevgi dolu adam(lar),insan(lar) seçin... İyi ki…" notunu düştü.