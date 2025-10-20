ZAMLI EVLİLİK KREDİSİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

2026 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak zamlı ödemeler, 1 Ekim 2025 tarihinden sonra yapılan başvurulara uygulanacak. Aynı zamanda daha önce yapılan başvurulardan nikah tarihine göre kredi ödemeleri 2026 yılında gerçekleştirilecek tüm başvurular için de geçerli olacak.

Örneğin; nikâh tarihi Kasım 2025 olan ve nikâh bildirimini Aralık 2025'te gerçekleşecek bir başvurunun ödemesi Ocak 2026'da yapılacağı için artırılmış kredi tutarından yararlanabilecek.