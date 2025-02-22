Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden oğlu Rojhat'a kavuşma ümidiyle gelerek eylem yapan anne Necibe Çifçi, AA muhabirine, büyük zorluklarla "polis, öğretmen olsun" diye büyüttüğü evladının dağa götürüldüğünü söyledi. "Çocuklar annelerin elinden alınarak dağa, taşa ve mağaralara mahkum edildi." diyen Çifçi, evlatları için 2 bin gündür nöbette olduklarını belirtti.

Necibe Çifçi, "Yaz kış, yağmur çamur, sıcak soğuk demeden evlat nöbeti tutuyoruz, tutacağız. Evlatlarımız verilmeden buradan gitmeyeceğiz. Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Evlatlarımızı bize versinler. Değil 2 bin, 10 bin gün de olsa HDP ve PKK'dan evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Çifçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.