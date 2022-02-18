Evinin önünde başından vuruldu

İHA

Adana'da bir genç, evinin önünde tartıştığı bir kişi tarafından başından vurularak öldürüldü.

Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi Özmen Sokak'ta meydana gelen olayda, Yılmaz Kırmızıoğlu (25) sabah 07.30 sıralarında evinin önüne çıkıp motosikletli bir kişiyle konuşmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma sırasında motosikletli şahıs, silahla Kırmızıoğlu'nun başına bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İlk müdahalesi Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen genç hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından, katili belirlemek için etrafta bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.