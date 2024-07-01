Evinden Roma dönemine ait heykel ve sütunlar çıktı

REKLAM advertisement1

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Kartepe ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar başı heykeli ve altı adet mezar taşı sütunu ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.