        Haberler Gündem Evinde gördüğü kişiyi öldüren başkomiser, adli kontrolle serbest

        Evinde gördüğü kişiyi öldüren başkomiser, adli kontrolle serbest bırakıldı

        Elazığ'da evine döndüğünde içeride gördüğü Orhan Öksüm'ü tabancayla vurarak öldüren Başkomiser Metin K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 19:09 Güncelleme: 06.09.2025 - 19:13
        Gözaltına alınan başkomisere adli kontrol
        Olay, dün öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve Orhan Öksüm'ü görünce tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Öksüm'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Öksüm yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Öksüm'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Öksüm'ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.

        Başkomiseri evindeki jandarma katil etti!
        Başkomiseri evindeki jandarma katil etti!

        Gözaltına alınan Başkomiser Metin K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

