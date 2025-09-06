Elazığ'da olay, dün öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda meydana geldi. Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Öksüm’ü görünce tartışma çıktı.

SİLAHINA SARILIP TETİĞE BASTI

DHA'daki habere göre tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Öksüm’e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Öksüm yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.