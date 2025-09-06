Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ haberleri: Başkomiser, evinde gördüğü jandarmayı öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Başkomiser, evinde gördüğü jandarmayı öldürdü!

        Elazığ'da, Başkomiser Metin K., evine döndüğünde içeride gördüğü jandarma personeli Orhan Öksüm'e kurşun yağdırdı. Öksüm, olay yerinde hayatını kaybederken Metin K., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 07:54 Güncelleme: 06.09.2025 - 07:54
        Başkomiser, evinde gördüğü jandarmayı öldürdü!
        Elazığ'da olay, dün öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda meydana geldi. Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Öksüm’ü görünce tartışma çıktı.

        SİLAHINA SARILIP TETİĞE BASTI

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Öksüm’e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Öksüm yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öksüm’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Öksüm’ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        BAŞKOMİSER GÖZALTINA ALINDI

        Başkomiser Metin K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #Elazığ
        #Son dakika haberler
