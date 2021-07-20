Yangın, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 41 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Ev sahibi Sevim A. ile erkek arkadaşı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Sevim A.´nın erkek arkadaşı, iddiaya göre evi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin zemin katta olmasından dolayı pencerelerdeki demir korkulukları kırdı. Ekipler, yangını 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürürken, ev sahibi Sevim A., polis ekiplerine verdiği ifadede erkek arkadaşıyla tartıştığını ve evi ateşe verip kaçtığını iddia etti.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra yaptığı ilk incelemede ev içerisinde 2 ayrı noktanın ateşe verildiğini belirledi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışmasını sürdürüyor.