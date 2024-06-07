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        Haberler BBC Diğer Son dakika: Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı

        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı

        Everest ve Himalayalar'daki Nuptse ve Lhotse tepelerinde 55 gün devam eden çöp toplama çalışmalarında 11 ton çöp, 4 cansız beden ve 1 iskelet bulundu. Sadece Everest'te 50 top çöp ve 200 cansız beden olduğu tahmin ediliyor

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 07.06.2024 - 07:48 Güncelleme: 07.06.2024 - 07:48
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        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
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        BBC TÜRKÇE
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        Nepal Ordusu, Everest Dağı ve Himalayalar’daki diğer iki zirveden bu yıl içinde 11 ton çöp, dört ceset ve bir iskelet toplandığını açıkladı.

        Askerlerin, Everest, Nuptse ve Lhotse dağlarından çöpleri ve cesetleri toplamasının 55 gün sürdüğü belirtildi.

        Everest’te elli tondan fazla çöp ve 200 ceset bulunduğu tahmin ediliyor.

        Sık sık dünyanın en yüksek çöplüğü diye anılan dağdaki temizlik çalışmaları 2019’da kalabalık ve dağcıların zirveye ulaşmak için tehlikeli koşullarda sıra olması kaygılarından sonra başlatılmıştı.

        Ordu, toplam beş temizlik faaliyetinde 119 ton çöp, 14 ceset ve bazı iskeletlerin getirildiğini belirtti.

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        Yetkililer bu yıl çöpleri azaltmayı ve dağcıların izleme cihazları bulundurmasıyla kurtarma faaliyetlerini kolaylaştırmayı ve dağcıların kendi dışkılarını zirveden getirmesini sağlamayı umuyor.

        Nepal Dağcılık Turizmi Kurumu Direktörü Rakesh Gurung BBC’ye yaptığı açıklamada, gelecekte hükümetin çöp gözlemi yapacak dağ devriyeleri oluşturmayı ve daha çok mali kaynak ayırmayı planladığını söyledi.

        Hükümet, Mayıs’ta sona eren ilkbahar tırmanış mevsiminde 421 dağcıya zirveye çıkma izni verdi. Geçen yıl rekor kırılmış ve 478 dağcıya izin verilmişti. Bu sayılara Nepalli kılavuzlar dahil değil. Bu yıl dağa 600 kişinin tırmandığı tahmin ediliyor.

        Bu yıl ayrıca sekiz dağcı öldü ya da kayboldu. Geçen yıl bu sayı 19 olmuştu.

        Gurung, zirveye çıkış izinlerinin küresel ekonomik durum nedeniyle düştüğünü söyledi. Çin’in de tırmanma izinleri vermesi ve Hindistan’daki seçimler de sayının düşmesine neden oldu.

        Nepal Yüksek Mahkemesi’nin hükümete izin sayısını azaltma talimatı vermesiyle, sayının daha da düşmesi bekleniyor.

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