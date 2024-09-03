Van'da itfaiyeden evde yılan operasyonu
Van'ın Edremit ilçesinde ev giren yılan paniğe neden oldu. İhbarla eve gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yılanı yakaladı
Giriş: 03.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:30
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Van'ın Edremit ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
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Edremit ilçesi Bakacak Mahallesi Üçevler Sokak'taki bir eve yılan girdiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
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Olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.
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Yarım saatlik bir çalışma sonucu yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan yakalandı.
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Yılan ekipler tarafından doğaya saldı.
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