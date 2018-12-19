19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Sahte içkiden ölümlerin sonu bir türlü gelmiyor. Son 11 ayda 8 kişinin hayatını karartan sahte içki bir ölümde Zonguldak'ta yaşandı. Ereğli ilçesinde kendi yaptığı alkolü içeceği içen bir kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
İHA'nın haberine göre, 53 yaşındaki Yüksel T. dün saat 14.00 sıralarında rahatsızlanınca Kdz. Ereğli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu saptanan Yüksel T. burada yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yüksel T. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
KENDİ YAPTIĞI İÇKİYİ TÜKETİNCE...
Ereğli ilçesinde bir dernek lokalinin işletmeciliğini yapan Yüksel T.’nin sağlık görevlilerine evinde kendi yaptığı alkolü içtiğini ve bundan dolayı zehirlenmiş olabileceğini söylemesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Yüksel T.’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenileceği ifade edilirken, savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
SON 11 AYDA AĞIR BİLANÇO: 8 ÖLÜ
OCAK 2018 - Manisa'nın Soma ilçesinde iki gün içinde, Özcan Ünal ve İbrahim Gök içtikleri sahte rakı nedeniyle öldü, 2 kişi de hastanede tedaviye alındı. Olaydan birkaç gün sonra da 52 yaşındaki Hüseyin Avni Bosna metil alkol zehirlenmesi ile yaşamını yitirdi.
ŞUBAT 2018 - Manisa'nın Soma ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
TEMMUZ 2018 - Gaziantep'de düğünlerde müzisyenlik yapan Murat Çevik (26), Yavuzeli ilçesinde bir düğüne giderken Kayaönü Mahallesi'ndeki iş yerinden aldığı sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.
EKİM 2018 - Denizli’de aldıkları alkolden zehirlenerek hastaneye kaldırılan İran uyruklu 4 şahsın 2’si öldü, 2'si kör oldu.
KASIM 2018 - İstanbul Fatih'te 1 kişi, içtiği sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti.
SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI SÜRÜYOR
Yılbaşının yaklaşması sebebiyle de sahte veya kaçak içki yapımı ile satımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar da sürüyor. Son günlerde yapılan operasyonlara bugün de devam edildi. Ordu Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğlence yerleri ile alkol satışı yapılan yerlerde kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde 10 şişe sahte alkollü içecek ele geçirilirken 1 kişi ile ilgili yasal işlem başlatıldı.
MANİSA'DA 9 BİN LİTRE ELE GEÇİRİLDİ
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde bir evde yılbaşında piyasaya sürülmek üzere sahte içki imal edildiğini belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli türlerde hazırlanmış 9 bin 142 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.D. (51), E.K. (59) ve B.K'nin (60) jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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