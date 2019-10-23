Yağlı ciltler; aşırı sebum üreten bir cilt tipidir. Aşırı yağlanma daha çok siyah nokta, sivilce ve akne demektir. Bu nedenle cildin gözenekleri çok fazla tıkanır ve sağlıksız bir görüntü oluşur. O nedenle peeling uygulaması her hafta yapılması gereklidir. Bu sayede cildinizdeki tıkanıklıklar açılarak daha canlı ve etkili bir görünüme sahip olacaksınız.

Yağlı ciltler için uygulama yaparken öncesinde mutlaka cildinizi temizlemelisiniz. Böylece etkisini daha hızlı gösterecektir. Peelingi; haftada düzenli olarak uygulamalısınız. Yağlı ciltlerin yağ dengesini sağlamak için mutlaka beslenme şeklinize dikkat etmelisiniz. Özellikle şekerli gıdalardan uzak durmanız faydalı olacaktır.

Yağlı Ciltler için 5 Farklı Peeling Tarifleri

Yoğurtlu Peeling Tarifi

1 tatlı kaşığı mısır unu ile 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırın ve bu karşımı masaj yaparak yüzünüze uygulayın. Kuruduktan sonra ovalayarak cildinizden temizleyin ve ılık suyla yıkayın. Son olarak nemlendiricinizi sürün. Haftada bir defa uygulama yapabilirsiniz.

Killi Peeling Tarifi

1 tatlı kaşığı kil, 2 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Bu karışımı cildinize 5 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın. Sonrasında ılık suyla yıkayın. 4 gün arayla uygulama yapabilirsiniz.

Portakallı Peeling Tarifi

2 yemek kaşığı kurutularak öğütülmüş portakal kabuğu, 2 yemek kaşığı doğal krem ve 2 çay kaşığı yulafı bir kabın içerisinde karıştırın. Bu karışımı yüzünüze masaj yaparak uygulayın ve kuruduktan sonra soğuk suyla yıkayın. Haftada bir kere uygulama yapabilirsiniz.

Kahve Peeling Tarifi

2 çay kaşığı kahve ve 2 çay kaşığı zeytinyağını bir kasede karıştırın. Bu karışımı temiz olan cildinize masaj yaparak 2 dakika ovalayın. Sonrasında cildinizi soğuk su ile yıkayın. Haftada bir kez uygulamanız yeterlidir.

Badem Peeling Tarifi

3 adet badem içi un olana kadar ezilir; içine azar azar su ilave edilerek krem kıvamı oluşana kadar karıştırılır. Kıvam tutunca cilde masaj yaparak uygulanır.2 dakika sonra bol soğuk su ile yıkanır. Badem içi gözenekleri açar ve protein katkısı sağlar. Haftada bir kez uygulayabilirsiniz.